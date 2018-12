Urbs Reggina, continua il magic moment: Vibonese ko, in attesa della nuova società

di Paolo Ficara - Dicembre da sogno per la Urbs Reggina, che raccoglie la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Piegata al "Granillo" la Vibonese col punteggio di 2-0, maturato nella ripresa grazie ad una doppietta di Sasà Sandomenico. Il cecchino amaranto ha sbloccato la contesa dal dischetto al 63', chiudendola dieci minuti più tardi sugli sviluppi di un pallone conquistato da Petermann in zona pericolosa.

Cevoli ha sorpreso ancora una volta, regalando una maglia da titolare al centrale Pogliano e schierando Salandria a sinistra nel 3-4-3. Orlandi ha schierato gli ospiti con tre punte pure sin dall'inizio, ma in corsa ha dovuto rinunciare al malconcio Bubas. Nel primo tempo più pericolosa la Vibonese, con Confente bravo per due volte a dire di no a Taurino. Dall'altro, Mengoni vola su una bella punizione di Sandomenico.

All'intervallo Cevoli azzecca la mossa vincente: fuori il mediano Marino, con Salandria che passa in mezzo e Franchini inserito sulla fascia sinistra. Proprio il centrocampista di proprietà del Sassuolo va in assolo, senza temere un raddoppio di marcatura, conquistandosi il calcio di rigore utile a sbloccare il match. Sandomenico spiazza Mengoni. La Vibonese si era da poco risistemata col 4-4-2, ma non trova più spunti. Petermann, altro subentrato, sradica il pallone a Camilleri con un fallo non ravvisato dal direttore di gara: al 73' Sandomenico ne approfitta per raddoppiare.

La soddisfazione per il successo lascerà presto spazio alla curiosità verso le dinamiche societarie. Se tutto filerà per il verso giusto, giovedì 27 dicembre è in programma la cessione delle quote appartenenti alla P&P Sport ad una holding che potrebbe fungere da apripista per Mauro Nucaro, attuale presidente del Corigliano.