Urbs Reggina: società ceduta e stipendi pagati, rientra lo sciopero

Importante boccata d'ossigeno per il calcio professionistico a Reggio. La Urbs Reggina ha raggiunto un'intesa per la cessione delle quote appartenenti alla P&P Sport, in data odierna presso uno studio commercialistico di Roma. Il tutto dovrebbe essere formalizzato entro gennaio, stando a quanto comunicato dal club di via Petrara.

La Lega Pro aveva avvisato squadra e staff circa le imminenti novità, chiedendo di congelare lo sciopero per le prossime 24 ore. L'annunciato arrivo degli stipendi determina il rientro dello stato di agitazione, dunque si scenderà in campo regolarmente domenica alle 16:30 contro la Vibonese. In attesa di conoscere i nomi dei compratori.

p.f.