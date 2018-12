Urbs Reggina, dignità e tre punti: Sandomenico manda ko la Casertana

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la Urbs Reggina, impostasi in casa della Casertana col punteggio di 0-1. Una rete di Sandomenico al 56', complice uno svarione di Lorenzini, regala il successo in un match abbastanza equilibrato. I 20 punti conquistati, quando mancano ancora tre gare per completare il girone d'andata (c'è da recuperare il match con la Viterbese), rappresentano tanta roba rispetto ai predecessori per il mister Roberto Cevoli.

Stavolta il tecnico ha optato per una retroguardia a tre, inserendo Redolfi dal primo minuto in mezzo a Conson e Solini. Salandria inizialmente a destra nel 3-4-3, con Viola a guidare l'attacco. I campani, molto rimaneggiati, hanno impegnato Confente ad inizio match. Dopo lo 0-0 maturato all'intervallo, Sandomenico è stato abile a superare il portiere Adamonis al 56' complice un'incertezza di Lorenzini. I padroni di casa ci hanno provato con Pinna su punizione e D'Angelo di testa sugli sviluppi di un corner, trovando un Confente molto reattivo.

Prima del match in programma domenica prossima al "Granillo" contro la Vibonese, c'è da capire se e come la Urbs Reggina supererà l'udienza fallimentare di martedì 18 dicembre, al di là degli scogli rappresentati da scadenza federale e caso fidejussione.

