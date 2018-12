Coralli a Radio Reggio Più: "Tornerei anche in caso di ripartenza dalla Serie D"

Anche i Cobra hanno un cuore. E quello di Ciccio Coralli batte ancora per la Reggina. L'attaccante della Carrarese, intervenuto giovedì ai microfoni di Radio Reggio Più, ha svelato sia il desiderio di tornare in riva allo Stretto, sia l'esistenza di soggetti interessati a rilevare le redini del calcio in città.

"Penso che in tanti vorrebbero la Reggina. Tutti i giorni mi sento con qualcuno, bisogna vedere se la famiglia Praticò voglia veramente lasciare – ha confessato Coralli al programma CBasta - Se una nuova società mi ha già messo nella lista della spesa? Spero di tornare a Reggio Calabria, sono stato benissimo. Ci ho lasciato il cuore e soprattutto degli amici veri. Vediamo se a giugno succede qualcosa. Sarei disponibile anche a ripartire dalla Serie D".

Coralli ha anche risposto circa una diatriba col duo Auspici&Polimeni: "Si era detto che io e Cucinotti avevamo mandato via i due giornalisti, ma non era vero niente. Ci era stato vietato di parlare e basta. Non abbiamo mandato via nessuno". E poi un retroscena sull'ultima finestra estiva di mercato: "Ad agosto il direttore della Carrarese mi ha detto che Taibi mi stava cercando, ma ha chiuso subito le porte".