Urbs Reggina - Cavese 0-3: Sciamanna fa valere la legge dell'ex

Si ferma la striscia positiva della Urbs Reggina, stoppata al "Granillo" dalla Cavese dopo due vittorie consecutive. Rotondo il punteggio di 0-3 per i campani, maturato interamente nella ripresa. Equilibrata la prima frazione, in cui comunque era stato il centrale Manetta della Cavese l'unico a centrare lo specchio della porta, con Confente brillante nel deviare l'incornata. Il gioco palla a terra degli uomini di Modica, a lungo andare, si è rivelato l'arma decisiva.

Sulla segnatura che ha sbloccato il match incide però un contrasto duro nei confronti di Kirwan, uscito poi dal rettangolo di gioco. La sfera sottratta energicamente al neozelandese, è stata messa in mezzo per Sciamanna che in spaccata ha beffato l'intera retroguardia al 51'. Una gemma la rete dello 0-2, segnata ancora dall'attaccante scaricato nell'agosto scarso dalla Urbs Reggina, ed accasatosi alla Cavese senza che ci fosse esborso per il cartellino: dribbling in area su Solini e palla nel sette sul palo lungo al 58'. Contesa chiusa al 90' da Flores, subentrato proprio a Sciamanna, ed abile nel soffiare la sfera a Conson prima di superrare Confente con una palombella. I calabresi torneranno in campo domenica a Caserta.

p.f.