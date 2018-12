Urbs Reggina: contributi non versati ad ottobre, scatta il deferimento

Penalizzazione in arrivo. Il Procuratore Federale ha deferito la Urbs Reggina per i contributi non versati entro il 16 ottobre scorso, relativi alle mensilità di luglio ed agosto per squadra e staff tecnico. Si rischiano un paio di punti di handicap. Di seguito il testo emesso dalla Figc in merito ai calabresi:

L'Urbs Reggina è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e di responsabilità propria, insieme al presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della società Demetrio Praticò, "per non aver versato, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati".