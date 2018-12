Urbs, Taibi: "Ho chiesto Bianchimano al Perugia"

C'è una scadenza federale, quella del 17 dicembre, per cui si spera che bastino le entrate per pagare gli stipendi al lordo e saldare il pregresso. Per non parlare dell'udienza fallimentare del giorno dopo. Nonostante ciò, Massimo Taibi non si è sottratto alle domande di calciomercato, ospite a Reggio Tv. Il direttore sportivo della Urbs Reggina ha svelato: "Ho chiesto Bianchimano al Perugia. Lì non sta giocando. Se ci aiutano e se ci sono le possibilità economiche per prenderlo, ben venga".

Poi sulle dimissioni di Emanuele Belardi da responsabile del settore giovanile: "Ci ho parlato stamattina - ha ammesso Taibi al programma Fuorigioco - La sua scelta va rispettata, ma spero possa rientrare".