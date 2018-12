Urbs Reggina, colpo esterno a Lentini: Sandomenico e Solini griffano il successo sulla Sicula Leonzio

Prima vittoria esterna stagionale, al "Sicula Trasporti" di Lentini sulla Sicula Leonzio, per la Urbs Reggina. Un rigore di Sandomenico al 61' ed una inzuccata di Solini al 71' consentono agli uomini di Cevoli di portare a casa l'intera posta. Vana una rete segnata sul filo del fuorigioco da Russo al 96', peraltro non si capisce se sia stata convalidata o meno da un arbitro che ha emesso il triplice fischio nell'immediato: la certezza si ricaverà dal comunicato del giudice sportivo, intanto prendiamo per buono il finale di 1-2.

Cevoli restituisce una maglia da titolare a Conson in difesa, ripresenta Salandria dal primo minuto in mediana, e premia i tre autori della rimonta sul Rieti con una maglia da titolare in attacco. Marino e Sandomenico impensieriscono Narciso, in un primo tempo in cui la predominanza è amaranto sia sul piano delle idee che delle conclusioni. La Leonzio conferma il proprio periodo di crisi, restando evanescente in attacco con Ripa messo in panchina dal tecnico Bianco.

Dopo un'occasione per parte ad inizio ripresa, ci pensa Ungaro ad intontire Esposito in area bianconera procurandosi un rigore. Dal dischetto Sandomenico, nonostante lo stalking dell'esperto Narciso, insacca con rincorsa alla Beppe Signori quando siamo al 61'. Dieci minuti più tardi, Solini svetta sul secondo palo su punizione calciata da destra, per lo 0-2: in quel frangente, la Leonzio si trovava temporaneamente con un uomo in meno, motivo per cui lo stesso Solini ha sollecitato con ampi gesti Franchini a servirlo.

A nulla è valso il sigillo "dubbio" di Russo, che in spaccata all'ultimo istante ha messo in porta una sponda di Ripa, gettato nella mischia dopo lo 0-1 da Bianco. La truppa guidata magistralmente da mister Cevoli raccoglie una vittoria meritata, la seconda consecutiva in campionato. Adesso è undicesimo posto a quota 17 punti, ad una sola lunghezza proprio dalla Sicula Leonzio e dunque dalla zona playoff. Mercoledì, con fischio d'inizio alle ore 18:30, al "Granillo" si presenterà la Cavese.