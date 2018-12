U.Reggina-Rieti, Cevoli: "Per 70 minuti sbagliate cose semplicissime da una squadra disunita"

Importanti le dichiarazioni del mister Roberto Cevoli, dopo il 3-2 in rimonta della sua Urbs Reggina sul Rieti al "Granillo": "Per 70 minuti abbiamo fatto male, ci è andata di lusso. Poi il gol dell'1-2 ha riaperto la partita, nei restanti 20 minuti abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Dimostrando che i primi 70 minuti non erano veri. Abbiamo recuperato punti persi altrove. Dobbiamo lavorare, in quei 70 minuti ho visto sbagliare cose semplicissime da una squadra disunita, in cui ognuno giocava per conto suo. Oggi ci è andata bene. Quando non ha più niente da perdere, questa squadra dimostra di poter far male a chiunque. L'ho detto ai ragazzi nell'intervallo che questa non è la mia squadra. Se le prestazioni sono queste, è giusto che la gente ci contesti. Le responsabilità sono le mie, ci metto la faccia. Buttando il cuore oltre l'ostacolo, siamo riusciti a coinvolgere i tifosi".

"Non mi sento a rischio. La società, il direttore mi vede lavorare tutti i giorni. Nel lavoro, ho la coscienza molto a posto. Ringrazio il mio staff, ne ho parlato sempre poco. Oggi credo sia doveroso ringraziare i miei collaboratori. Se perdi quattro partite di fila, il calcio mi insegna che puoi essere esonerato. Ma io sono molto sereno".