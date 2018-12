I calciatori stanno con Cevoli, almeno per 20 minuti: Urbs Reggina-Rieti 3-2 in rimonta e al fotofinish

di Paolo Ficara - Un inizio ed una fine completamente diversi fra di loro. La Urbs Reggina torna al successo, piegando per 3-2 il Rieti al 96' e capovolgendo un risultato che l'ha vista soccombere per tre quarti di match. Gondo apre le danze su rigore. Nella ripresa, il palo-rete di Cericola sembra tagliare definitivamente le gambe. Cevoli però azzecca tutte le cinque sostituzioni: Sandomenico e Tassi riportano in equlibrio il match con due gol in due minuti, poi Ungaro la mette dove non batte il sole quando l'arbitro ha quasi il fischietto alla bocca.

Cevoli effettua ancora una volta delle scelte abbastanza sorprendenti, riguardo la formazione iniziale. Conson va in panchina, in difesa spazio a Redolfi e a Seminara. In mezzo al campo c'è Franchini. Modulo col trequartista, Ungaro, e le due punte Emmausso e Sandomenico a garantire un costante movimento senza palla. Cheu schiera il Rieti con un 4-3-2-1: centrocampo votato alla legna, ma il trio Maistro-Vasileiou-Gondo trova spunti interessanti.

Il Rieti va subito avanti. Redolfi contiene Gondo con le cattive maniere, il fallo forse si concretizza in area. Dal dischetto, lo stesso Gondo spiazza Confente. Nel primo tempo ci sono solo i laziali. Vasileiou crossa lungo da destra, Konate la rimette verso il palo lontano dove Maistro insacca, ma viene colto in fuorigioco. Destro radente di Vasileiou, respinta difettosa di Confente, arriva Gondo che la spinge dentro: bandierina ancora alta.

L'ingresso all'intervallo di Viola per Emmausso non scuote gli amaranto, che continuano a non produrre alcun pericolo concreto dalle parti di Chastre. La difesa continua a sbandare: Vasileiou fallisce il bersaglio grosso davanti a Confente. Non sbaglia invece Cericola, servito da un Gallifuoco abile ad alzarsi in pressing per strappare la sfera a Zibert: destro ad incrociare sul palo interno, con palla che si infila beffarda nell'angolo opposto al 61'. Cinque minuti dopo, terzo gol annullato per fuorigioco al Rieti: stavolta, l'urlo strozzato è del centrale Pepe. A quel punto, la Urbs decide di svegliarsi.

Sponda di Viola per Sandomenico, pescato al di là di una linea difensiva che resta inutilmente piantata: tiro angolato e distanza accorciata al 73', di fatto al primo tiro in porta. Meno di due giri d'orologio: lancio di Solini in profondità, Tassi prende il tempo a Gigli e Chastre ed insacca il 2-2 che fa esplodere lo sparuto pubblico. Traversa di Viola. Destraccio di Tassi a porta vuota, dopo che Chastre in uscita disperata aveva chiuso lo specchio a Viola. Fioccano le occasioni, ma si resta sul 2-2 fino al 96': sugli sviluppi di un corner, un generosissimo Viola si estende per servire Ungaro, che col sinistro pennella nell'angolino basso dal limite.

La Urbs Reggina si impone sul gong. Al di là del triplice fischio emesso dall'arbitro, Cevoli entra in campo e va ad esultare come ai bei tempi in cui giocava. In estasi la curva, che sullo 0-2 per la prima volta da tempo immemore aveva iniziato a contestare. Difficile dare un senso ad una partita in cui 11 giocatori sembrano entrati in campo a 20 minuti dalla fine. Cevoli oggi ha capito su chi riporre fiducia e su chi riporne meno. Gli ingressi di Marino e Tassi hanno cambiato il volto, ma è stato Salandria a suonare la carica pur essendo entrato sul 2-2. C'è chi non si arrende mai: e ormai, Cevoli ha capito chi.

URBS REGGINA – RIETI 3-2

Reti: 4' rig. Gondo, 61' Cericola, 73' Sandomenico, 75' Tassi, 90'+6' Ungaro

URBS REGGINA (4-3-1-2) - Confente; Kirwan, Redolfi, Solini, Seminara (54' Mastrippolito); Franchini (60' Marino), Zibert (74' Salandria), Petermann (60' Tassi); Ungaro; Emmausso (46' Viola), Sandomenico. A disposizione: Licastro, Conson, Tulissi, Ciavattini, Pogliano, Navas, Bonetto. Allenatore: Cevoli

RIETI (4-3-2-1) - Chastre; Delli Carri, Pepe, Gigli, Dabo; Palma (81' Kean), Gallifuoco, Konatè (69' Diarra); Maistro, Vasileiou (59' Cericola); Gondo. A disposizione: Costa, Venancio, Tommasone, Todorov, Gualtieri, Criscuolo. Allenatore: Cheu

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Ammoniti: Redolfi, Emmausso, Konate, Tassi