Urbs Reggina: Belardi si è dimesso, qualcun altro ancora no

di Paolo Ficara - Tanto tuonò che piovve. Da qualche giorno lanciamo segnali sulla situazione del settore giovanile della Urbs Reggina, quindi i più attenti di voi conosceranno già il nostro pensiero. Più che pioggia, è arrivata una vera e propria tempesta. Emanuele Belardi si è dimesso dalla carica di responsabile del settore giovanile. Stessa decisione per gran parte degli allenatori e degli staff tecnici delle varie formazioni. Non resta che attendere le dichiarazioni con relative versioni dei fatti, se ci sarà voglia di dire qualcosa alla città circa le motivazioni di questa scelta.

Il presidente della Urbs Reggina, lo scorso 14 novembre, aveva annunciato di volersi presentare dimissionario alla prossima assemblea dei soci. Non ci sono dubbi che consiglio d'amministrazione ed assemblea dei soci siano due cose diverse, ma ciò non toglie che un cda sia sede altrettanto (se non maggiormente) adatta per ufficializzare un simile passo indietro.

Il consiglio d'amministrazione della Urbs, chiesto la settimana scorsa dal vicepresidente Francesco Giuffrè e tenutosi in giornata presso un noto albergo reggino, non aveva all'ordine del giorno le dimissioni del presidente. Che ovviamente non sono arrivate. I consiglieri dovrebbero essere resi edotti circa le perdite maturate successivamente alla data del 30 giugno scorso verso San Silvestro.