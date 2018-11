Catanzaro-Urbs: Cevoli si aggrappa a Viola per il recupero

Ora che sono arrivate le maglie nuove, di Reggina è rimasto ben poco. Ci si dovrà aggrappare a due che qualche battaglia l'hanno combattuta ed anche vinta, quando di dubbi sull'identità non ce n'erano, per far uscire imbattuta la Urbs Reggina dal campo di Catanzaro, per il recupero di campionato che si terrà mercoledì alle 20:30.

L'allenatore Roberto Cevoli, stopper dell'ultima promozione dalla C1 alla B, non sta dentro una botte di ferro nonostante gli 11 punti fin qui ottenuti in condizioni da terza categoria. Il margine di vantaggio sulla zona playout è di 1 punto, e domenica al "Granillo" si presenterà proprio la quartultima della classe, cioè il Rieti. Bisogna capire se, sulla posizione del tecnico, la graduatoria incida più del rapporto col ds Taibi, forse non agli stessi livelli di luglio.

Forse non sarà quella di Catanzaro, la gara in cui Cevoli dovrà rinsaldare la propria posizione. Sta di fatto che il mister, dovendo ricorrere al turnover in virtù degli impegni ravvicinati, chiederà una concreta mano al suo pupillo Alessio Viola. Uno degli eroi del "San Filippo" dovrebbe trovare una maglia da titolare, guidando l'attacco al "Ceravolo".

p.f.