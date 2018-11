Urbs Reggina, Branca: "Totò Ferrara incarnava valori importanti"

La sua scomparsa ha straziato tutti coloro che lo hanno conosciuto. Totò Ferrara, ultras della Reggina, ci ha lasciati all'età di 51 anni dopo aver combattuto a lungo, in tutti i sensi. Rispettato ed omaggiato anche dalle tifoserie avversarie, come ad esempio quella della Juventus che lo ha ricordato con uno striscione.

Al termine della gara tra Catania ed Urbs Reggina, il club manager amaranto Giusva Branca torna sul lutto che ha colpito la tifoseria: "Volevo rivolgere un pensiero più che affettuoso alla memoria di Totò Ferrara, ultras scomparso in queste ore. Abbiamo visto tanta anima in questi ragazzi – ha affermato Branca ad Antenna Febea - Se c'è una speranza che il mondo del calcio abbia un senso, dobbiamo per un attimo riflettere e risintonizzarci sui valori di questa gente. Il giocattolo non è dei giocatori o dei presidenti, ma di chi ci mette la passione ed anche i soldi per vedere le partite. E poi si incarna in valori importanti, come erano quelli di Totò Ferrara. Ripartiamo dai tifosi, dalla gente, dagli ultras".