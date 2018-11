Urbs Reggina, Martino: "Sappiamo le cose dalla stampa. Vogliamo la maggioranza"

Ospite assieme al sindaco Falcomatà di Video Touring, l'imprenditore Fortunato Martino ha commentato le ultime vicende che stanno portando la Urbs Reggina verso il collasso societario: "Il garbo istituzionale c'è stato verso il sindaco, ma non verso i soci. L'assemblea dei soci era stata abbastanza tranquilla, sembrava ci fosse u riavvicinamento. Niente faceva trapelare quel che avrebbe fatto il presidente all'indomani. Siamo rimasti un po' tutti sorpresi. Poi non c'è stato nessun contatto. Come accaduto negli ultimi anni, molte cose le abbiamo sapute dalla stampa".

Poi Martino ha svelato una notizia, circa l'appello ufficiale della P&P Sport a valutare offerte per le proprie quote in capo alla Urbs: "Abbiamo presentato la nostra manifestazione d'interesse – riferito ai soci di minoranza, tra cui suo figlio Francesco - per capire se ci sono le condizioni per portare avanti il progetto iniziato nel 2015. Rilevando le quote di maggioranza".