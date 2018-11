Urbs Reggina: il presidente Mimmo Praticò annuncia le dimissioni

Nella serata del 12 novembre, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci della URBS Reggina 1914 Srl avente come ordine del giorno il ripianamento delle perdite (relative al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018 approvato all'unanimità dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 ottobre 2018) e la ricostituzione del capitale sociale.

"A titolo informativo si rappresenta che il bilancio d'esercizio della società è stato certificato da primaria società di revisione e regolarmente depositato presso la Camera di Commercio e quindi reso pubblico come da normativa vigente" è scritto in una nota diffusa dalla Urbs Reggina.

Nel corso dell'assemblea straordinaria si è preso atto dell'indisponibilità da parte di nove soci sia a partecipare alla copertura delle perdite pro-quota sia ad accettare l'invito della P&P Sport Srl teso a ristabilire una maggiore partecipazione al capitale sociale da parte dei soci di minoranza. I soci P&P Sport srl per l'86,6% (per l'ennesima volta) ed i soci Simonetta-De Caridi per il 10,44% hanno provveduto, coerentemente agli impegni assunti, a ripianare la perdita ed a ricostituire il capitale sociale .

"Come già anticipato in precedente comunicato stampa, la P&P Sport Srl, socio di maggioranza della URBS Reggina 1914 Srl, non intende sostenere per il futuro un impegno sempre più gravoso per le proprie possibilità. Per tale motivo la P&P Sport Srl ha deciso di pubblicare un invito a presentare manifestazioni d'interesse finalizzate a rilevare le quote in suo possesso, come peraltro anticipato al Sindaco nella data di ieri chiedendogli contestualmente l'impegno a volersi costituire parte attiva nella ricerca di eventuali investitori" è scritto ancora nel comunicato.

La parte clamorosa arriva, però, alla fine: "Nel contempo il Presidente Praticò, dopo aver compiuto un'attenta ed approfondita riflessione rivolta alla propria famiglia, alle proprie aziende, ad alcune circostanze verificatesi negli ultimi mesi e non ultimo al proprio stato di salute, si presenterà dimissionario alla prossima assemblea dei soci e comunica che sin da oggi la società continuerà ad essere condotta dal consiglio di amministrazione, il quale compierà gli atti di ordinaria amministrazione gestendo il club in autofinanziamento ovvero contando sulle entrate derivanti dalla contribuzione della Lega, dagli incassi della biglietteria e dagli sponsor, senza poter contare su ulteriori apporti finanziari da parte della P&P Sport Srl, mirando comunque ad ottenere il miglior risultato sportivo possibile".

Contestualmente, sul sito ufficiale della società, è apparso un avviso di manifestazione di interesse per la P&P Sport:

I soggetti interessati a rilevare dalla P&P Sport Srl la quota (pari all'86,6%), del v.n. di € 86.600,00, di partecipazione al capitale sociale della Urbs Reggina 1914 S.r.l., titolare del relativo titolo sportivo, sono invitati a manifestare il loro interesse all'acquisto di detta quota (la "Partecipazione"), inviando dichiarazione scritta, con indicazione di tutti i dati atti ad identificare il dichiarante ovvero, in caso di persona giuridica, il titolare effettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2007, incluso l'indirizzo PEC a cui ricevere eventuali comunicazioni (la "Manifestazione").

La "Manifestazione" dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo pec della P&P Sport S.r.l. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed inviata entro le ore 24 del 20 novembre 2018, corredata, per le persone giuridiche, da una visura camerale ovvero, per i soggetti individuali, da un "curricula vita".

Coloro che avranno presentato una valida "Manifestazione", ritenuta di concreto interesse, riceveranno, dalle ore 9,00 del giorno 21 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 dello stesso giorno, al rispettivo indirizzo pec, copia dei bilanci di esercizio della URBS Reggina 1914 S.r.l..

A decorrere dalle ore 9,00 del 23 novembre 2018 e sino alle ore 20,00 del 29 novembre 2018, previo appuntamento da concordarsi a mezzo pec, la P&P Sport Srl sarà disponibile ad incontrare, separatamente e presso la sede sociale della URBS Reggina 1914 Srl, coloro che avranno presentato una valida e concreta "Manifestazione" per fornire loro ogni indicazione ed elemento utile a formulare una proposta irrevocabile ed incondizionata di acquisto della Partecipazione, con indicazione del prezzo offerto e di ogni altra eventuale condizione (la "Proposta d'acquisto").

A far data dalle ore 8,00 del 30 novembre 2018 e fino alle ore 20 del 03 dicembre 2018 dovranno pervenire al predetto indirizzo pec della P&P Sport Srl le Proposte d'acquisto che, entro le ore 20 del successivo 5 dicembre 2018, saranno valutate in forma strettamente riservata e privata, per, quindi, procedere alla successiva selezione ed all'eventuale accettazione della migliore Proposta d'acquisto, restando inteso che la valutazione, la selezione ed eventuale accettazione spetterà esclusivamente alla Proprietà a suo insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare in capo al proponente diritto ad alcuna rivendicazione per danni e/o spese dallo stesso sopportate.

Della eventuale accettazione della Proposta di Acquisto selezionata, sarà data apposita comunicazione al proponente e le Parti dovranno procedere, entro i due giorni lavorativi successivi a tale comunicazione, alla stipula dell'atto di cessione della Partecipazione con costi e oneri conseguenziali a carico di parte acquirente, presso un Notaio del Distretto Notarile di Reggio Calabria che, entro il giorno successivo alla ricezione dell'accettazione della Proposta di acquisto, la parte acquirente comunicherà a mezzo PEC alla P&P Sport Srl.