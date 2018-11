Urbs Reggina: ripianate le perdite, varia la cifra dell'aumento di capitale

L'assemblea odierna dei soci della Urbs Reggina ha prodotto decisioni alquanto scontate. Le perdite al 30 giugno 2018, quantificate in oltre 300.000 euro, vanno interamente e nell'immediatezza a carico della maggioranza: il dottore De Caridi partecipa in minima parte, tutto il resto verrà coperto dalla P&P Sport.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale, la maggioranza è tornata sui propri passi rispetto alle 400 mila euro chieste nell'assemblea del 31 ottobre. Approvato un versamento di sole 100 mila euro, rispetto al milione di euro che la minoranza ha provato a proporre. Ci sarà tempo fino al termine di gennaio per versare la cifra, comunque esigua, in proporzione alle percentuali attualmente detenute da ciascun socio.

p.f.