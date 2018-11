U.Reggina, Polimeno entra a piedi uniti: "Bilancio segreto. Le perdite vengano coperte da chi le ha create"

Riceviamo e pubblichiamo:

Gent.mo PRESIDENTE leggo il tuo comunicato che hai inviato ieri 08.11.2018 e rispondo a quanto comunicatoci, quale socio.

I) Il 31.10 18 scrivi che l'assemblea dei soci ha approvato all'unanimità il bilancio predisposto dal CDA. Quanto scritto è legalmente corretto, ma non specifica che l'unanimità si riferiva ai presenti, cioè la P&P Sport Srl più altri due soci. Ne mancavano altri 9 (nove) anche se con quote minori. Rilevo anche con rammarico che pur essendo stato sempre presente e puntuale in qualsiasi assemblea sia formale che informale, non è mai accaduto che la stessa iniziasse in orario ma sempre dopo almeno 20-30 minuti dall'orario previsto e se mancava qualcuno si telefonava per informarsi se partecipava o meno o se era in ritardo. Dico questo solo perché all'assemblea ordinaria dei soci da te citata, io sono arrivato in ritardo di 30 minuti e la stessa si era già chiusa, cosa mai avvenuta! Ricordo ancora che prima di fissare qualsiasi assemblea ordinaria ci si sentiva telefonicamente per conoscere la disponibilità di ognuno di noi e ci si riuniva considerando la disponibilità di quasi tutti.

II) Chiedi di ripianare le perdite, scusa ma l'anno 2017/18 non avevi sbandierato ai quattro venti che doveva esserci la parità di bilancio? Inoltre non hai inviato il bilancio approvato (che ora è diventato segreto mentre all'inizio parlavi di bilancio sociale da consegnare alla città!) per sapere quanto stai chiedendo, oltre al fatto che ancora sto aspettando risposta alla mia pec del 09/08/2018 che allego.

III) Dici che cedi gratis le quote che detenevamo prima dell'ultima ricostituzione del capitale sociale, ma non pensi che se si deve arrivare ad avere le stesse quote di prima, alla condizione di essere solo dei sostenitori finanziari, credo che tale proposta non interessa a me e credo a nessuno degli altri soci, considerato come è andata la gestione in questi tre anni.

IV) Dici che sei disposto a valutare insieme eventuali altre soluzioni, io penso che prima devi coprire le perdite che hai creato tu che hai gestito autonomamente con il tuo 90% e dopo forse ci si può incontrare per discutere del futuro.

Reggio Calabria 09.11.2018

Pietro Polimeno

> GENT.mi PRESIDENTE, C.D.A.

> E P/C PER EMAIL A TUTTI I SOCI.

> RISPONDO ALLA PEC IN ALLEGATO PER ESPRIMERE IL MIO PARERE SU QUANTO RICHIESTO dal PRESIDENTE Mimmo Praticò.

> 1) RINNOVO DEI TITOLI SOTTOPOSTI A PEGNO,

> FACCIO PRESENTE CHE DA PARTE MIA HO RINNOVATO L' IMPEGNO CON LA BANCA FINO ALLA SCADENZA DELLO STESSO, E NON MI TROVO D' ACCORDO SUL IIº E IIIº PUNTO DELLA LETTERA ANCHE PERCHE' DA PARTE MIA IN UN'ASSEMBLEA DEI SOCI AVEVO FATTO ESPRESSA RICHIESTA DI ESTINGUERE LO STESSO E TRASFERIRE QUANTO PAGATO A PRESTITO NON ONEROSO ALLA SOCIETA' E, A MAGGIORANZA (CIOE' LA P&P SPORT ED IL DUO CARIDI-SIMONETTA) TALE RICHIESTA E' STATA RESPINTA, E QUINDI UN'ALTRA VOLTA RIPROPONGO LA STESSA PROPOSTA, ANCHE PERCHE' MENTRE MI ACCINGEVO A SCRIVERE LA STESSA, MI E' PERVENUTA LETTERA RACCOMANDATA DA PARTE DELLA BANCA BPER, CHE SICURAMENTE SARA' PERVENUTA A TUTTI VOI, E PERTANTO ONDE EVITARE CHE LA SITUAZIONE PRENDA UNA STRADA POCO PIACEVOLE SPERO CHE ALMENO TUTTI I GARANTI (SOCI E NON SOCI) VORRANNO PRENDERE LA DECISIONE DI ADERIRE ALLA MIA RICHIESTA.

> 2) PER QUANTO RIGUARDA IL PUNTO SUCCESSIVO "DELIBERA DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE" VORREI RICORDARE CHE NON SI TRATTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE MA DI RICOSTITUZIONE DELLO STESSO IN QUANTO AZZERATO DALLE PERDITE.

> ERA STATO PROPOSTO DA PARTE DI QUASI TUTTI I SOCI UNA RICOSTITUZIONE PARI AD € 270.000,00 MA LA STESSA MAGGIORANZA (CIOE' LA P&P SPORT ED IL DUO CARIDI-SIMONETTA) HA DELIBERATO L'IMPORTO DI € 600.000,00, SCELTA CHE POI HA DETERMINATO PARECCHI SOCI A NON ADERIRE A QUESTA FORZATURA E NON BIASIMO TALE DECISIONE ANCHE SE DA PARTE MIA HO PARTECIPATO PER INTERO ALLA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE PER € 600.000,00 IN RAGIONE DELLA QUOTA DA ME DETENUTA ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE.

> 3) A TAL PROPOSITO DESIDEREREI CONOSCERE CON ESATTEZZA LE VARIE PERCENTUALI SOTTOSCRITTE DA PARTE DI TUTTI I SOCI IN VIRTU' DELL'IMPORTO MENZIONATO PER € 431.320,00, OLTRE A CHIEDERE UFFICIALMENTE CHE MI VENGONO INVIATE E/O CONSEGNATE COPIE DEI BONIFICI EFFETTUATI, ANCHE PERCHE A TUTT'OGGI NON SONO UFFICIALMENTE A CONOSCENZA DELLE PERCENTUALE DI TUTTI I SOCI.

> 4) CHIEDO INOLTRE CHE MI VENGANO RILASCIATI COPIE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

> a) ESTRATTI CONTI BANCARI C/C. GENERICO, C/C. DEDICATO ALLA LEGA, C/C. E/O E/C. PRESTITO A FAR DATA 01.10.17

> b) ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO DAL RILASCIO DELLA STESSA.

> c) ESTRATTI CONTO DI TUTTI I SOCI DALL'INIZIO AD OGGI

> d) ESTRATTO CONTO DEL CONTO BENI E SERVIZI DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> e) ESTRATTO CONTO DEL CONTO DIRIGENTI DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> f) ESTRATTO CONTO DEL CONTO SPESE PER CONSULENTI ESTERNI DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> g) ESTRATTO CONTO DEL CONTO SPESE PUBLICITARI E PROMOZIONALI DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> h) ESTRATTO CONTO DEL CONTO PRESTAZIONI OCCASIONALI DA TERZI DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> i) ESTRATTO CONTO DEL CONTO VIAGGI E TRASFERTE NON ATLETI DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> l) ESTRATTO CONTO DEL CONTO COSTI DI VITTO ALLOGGIO E LOCOMOZIONE DA BILANCIO DEL 30.06.2017

> m) CONTRATTI CESSIONE BIANCHIMANO, PORCINO E DE FRANCESCO

> n) COPIA BILANCIO SE NON DEFINITIVO PROVVISORIO AL 30.06.18

> IN ATTESA DI QUANTO SOPRA FACCIO PRESENTE CHE FARO BONIFICO BANCARIO DI € 50,00 A COPERTURA DELLE SPESE COPIE GIA' RICEVUTE E DIFFERENZA IN ACCONTO PER QUELLE CHE RICEVERO' IN RAGIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA.

> SALUTI

> POLIMENO DR. PIETRO