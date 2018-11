Le pagelle di Urbs Reggina: rivelazione Tassi, bocciata la difesa

LICASTRO 5,5 – Seconda partita del 2018, a distanza di 6 mesi dall'ultima, peraltro senza preavviso. Va perdonato per l'errore iniziale, anche se grossolano. Incerto con i piedi, qualche buon intervento nella ripresa.

KIRWAN 6 – Mezzo voto in più per l'assist del primo gol di Tassi, poi soliti errori in difesa.

CONSON 5 – Vivacqua riceve palla con troppa facilità in occasione del 2-1. Lì dietro si pensa solo a fare muro.

SOLINI 5 – Sta ancora cercando di capire come si è voltato Rossini, in occasione della traversa sul parziale di 1-0.

ZIVKOV 4,5 - Un tappo di sughero sarebbe un argine migliore su quella fascia.

MARINO 6 – Corre, mena, a volte gira a vuoto come tutto il reparto. NAVAS sv

ZIBERT 5,5 – Prova generosa, ma perde il confronto con Laaribi.

SALANDRIA 6,5 – Ciak, motore, azione. Prova ad inventarsi la trama. Fermato da un infortunio. FRANCHINI 6,5 – Mette Tassi in condizione di far male per il 2-2, negli ultimi 20 minuti va davanti a Kirwan a destra e prova un allungo.

TULISSI sv – TASSI 8 – Ricaccia l'idea di trascorrere il campionato in panchina, sfoderando uno stacco imperioso ed una gran stoccata di prima intenzione.

UNGARO 6,5 – Più a suo agio quando passa a destra, da il là all'azione dell'1-1. Sacrificato nella ripresa. BONETTO sv.

SANDOMENICO 6 - Sua la prima conclusione verso Savelloni, mostra parecchia generosità in una gara tutta impostata sul contenimento.

CEVOLI 5,5 - Restituisce fiducia a Zivkov, che aveva perso il posto per infortunio alla seconda di campionato, ma non viene ripagato. Franchini in questa squadra è Zidane. Magari poteva finire 2-2, ma rintanarsi nella propria metà campo per tutto il secondo tempo (e nella prima frazione non si era assistito a calcio champagne) è stato imbarazzante. Quando si perdono per infortunio elementi come Tulissi e Salandria non mancano le attenuanti. Anche se i sostituti si sono rivelati portentosi.

IL DERBY 2 – Forse non tutti lo sanno, ma Rende ed Urbs Reggina condividono un consulente. O forse dovremmo chiamarlo segretario. Se scriviamo il cognome, rischiamo di fargli perdere la tramontana. Si corrono meno rischi a nominare la madre a Johnny Stecchino. È lo stesso di due anni fa. Forse non tutti sanno che collabora con entrambe le società, ma le società lo sanno. Il diretto interessato, pure. Se esiste una regola che lo consente, buon per loro qualora fosse valido come consulente... altrimenti, è solo buon per lui. Il professionismo è un'altra cosa.

RENDE: Savelloni 6, Germinio 6,5, Minelli 5, Sabato 6, Viteritti 6,5, Franco 7, Awua 6, Blaze 6,5, Laaribi 7, Vivacqua 7, Rossini 7. Godano 6,5, Cipolla e Di Giorno sv. Modesto 7,5.

p.f.