Urbs Reggina: controreclamo per il caso fidejussione, "sgraditi" Rimini e Viterbese

Otto punti in più o in meno possono cambiare la stagione. Motivo per cui c'è da fare grossa attenzione al secondo grado di giudizio per il caso fidejussione. Legittimo il ricorso presentato dalla Figc, dopo l'annullamento da parte del Tfn del provvedimento commissariale "dedicato" a chi non avesse sostituito la polizza Finworld, entro il termine perentorio del 28 settembre.

In settimana due club di Lega Pro, ossia Rimini e Viterbese, hanno provato ad accodarsi nel reclamo, vogliosi forse di "vigilare" circa il giudizio della Corte d'Appello. La Urbs Reggina, unitamente a Pro Piacenza, Cuneo e Matera, si è però opposta all'ammissione di parti terze. Il clima fra clubs rimane comunque teso, quando ci sono alla porta nuove elezioni: andrà infatti rinnovato il Consiglio di Lega, non appena verrà proclamato il candidato unico Ghirelli come successore di Gravina alla presidenza.