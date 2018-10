Le pagelle di U.Reggina-J.Stabia: il manico c'è, benissimo Salandria

CONFENTE 5,5 – Il livello di intesa con i compagni è l'ennesimo aspetto preoccupante.

KIRWAN 5,5 – Forse non è al meglio. Spinge poco e si accartoccia spesso su sé stesso.

CONSON 6,5 – Il piedone a risolvere qualche situazione ce lo mette sempre. Incolpevole per l'autogol.

SOLINI 7 – Segna un gol pesante, impedendo di andare all'intervallo sullo svantaggio. Salva ad inizio ripresa su Carlini.

MASTRIPPOLITO 5,5 – Prevedibile calo dopo l'incoraggiante esordio. Ha la personalità per non accusare emotivamente il colpo del rinvio sballato valso lo 0-1.

MARINO 6 – In questa squadra, con le caratteristiche di determinate giocatori, in mezzo al campo c'è bisogno di più fisicità. Si fa valere finché può. VIOLA 6 – Riesce a far salire la squadra, ma troppe volte rimane spalle alla porta.

ZIBERT 6,5 – Cresce col passare dei minuti, accorcia le distanze coi reparti sempre con i tempi giusti.

SALANDRIA 7 – Adesso sta meglio e si vede. Uomo ovunque, polmoni d'acciaio, suona la carica dopo lo svantaggio.

TULISSI 6 – Il meno pericoloso degli attaccanti. Ci mette la testa ad inizio ripresa cogliendo la traversa, poi gli restano i tacchetti di Vicente sulla caviglia. EMMAUSSO sv.

UNGARO 6,5 – Suo l'assist per il pareggio di Solini. Sta interpretando con molta dignità e discreta qualità un ruolo che non gli appartiene, notevole lo spirito di abnegazione. FRANCHINI 6 – Si vede poco, ma in fase difensiva spezza ogni inizio di manovra alla Juve Stabia.

SANDOMENICO 6 – Quando accelera non lo prendi. Peccato però che non prenda lui la porta, nonostante almeno tre tentativi.

CEVOLI 7 – L'aspetto tecnico è l'unica cosa che funziona, nonostante una società che è zero in tutto ed a cui continua a mancare l'abc. Probabilmente non va tenuto fuori Franchini, che per caratteristiche può cambiare il centrocampo e dare una mano ai piccoletti in attacco. Ma è il pelo nell'uovo, in una serata che vede i suoi ragazzi mettere in grossa difficoltà una Juve Stabia presentatasi come rullo compressore.

JUVE STABIA: Branduani 7; Vitiello 5,5, Marzorati 6, Troest 5,5, Aktaou 6; Mastalli 5,5, Calò 6,5; Melara 6, Carlini 6, Canotto 5,5; El Ouazni 5,5. Paponi 5,5, Vicente 5, Di Roberto 6, Elia 5,5, Mezavilla sv. Caserta 6.

p.f.