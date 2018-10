Caserta a Radio Reggio Più: "Non sappiamo se partire verso Vibo o Reggio"

Interventi per 150 mila euro. Questo il costo stimato dall'ufficio sport per lo stadio "Oreste Granillo", con il consiglio comunale pronto ad approvare nelle prossime ore. A meno che gli ormai famosi bulloni non siano d'oro, se ne deduce che la copertura della tribuna non è l'unico dei problemi. Intanto, al di là di riunioni ancora in corso, è confermato che nemmeno Urbs Reggina – Juve Stabia si disputerà a Reggio Calabria.

Grave però che a circa 48 ore dal fischio d'inizio, non ci sia la certezza assoluta. Come si evince dalle dichiarazioni di Fabio Caserta, tecnico della sorprendente formazione campana, ai microfoni di Radio Reggio Più: "Ad ora, cioè alle sette e mezza di sera, non sappiamo dove si gioca. Quest'anno sembra di essere su Scherzi a Parte. Dobbiamo partire domattina, non sappiamo se verso Reggio Calabria o Vibo. Immagino sia un problema anche per la Reggina".

Sempre all'interno della trasmissione CBasta è intervenuto anche l'avvocato Eduardo Chiacchio, che ha difeso la Urbs Reggina davanti al Tfn per il caso fidejussione: "Non so se si potrà disputare il campionato con la fidejussione Finworld, siamo al primo grado. Tutte le battaglie legali, in questo periodo, sono lunghe e complesse. Chi potrebbe muovere ricorso? La Federcalcio. Avrà sette giorni di tempo, dopo il deposito delle motivazioni".