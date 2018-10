Urbs Reggina: sia per le dimissioni che per gli esoneri serve molta autostima

di Paolo Ficara - La sconfitta con la Virtus Francavilla ha lasciato strascichi in casa Urbs Reggina, facendo scaturire confronti tra le componenti. Martedì la proprietà ha tenuto a rapporto il club manager Giusva Branca, dopo le dichiarazioni a caldo rilasciate dopo il match giocato lunedì scorso a Vibo Valentia. Presentatosi una volta tanto al microfono di una radio diversa da quella abituale, l'ex presidente della Viola ha fatto trasparire la poca voglia, per usare un eufemismo, di schermare società e staff tecnico dalle critiche. Ammettendo persino delle difficoltà alla prima scadenza federale dello scorso 16 ottobre.

Da tale confronto sarebbe stato legittimo attendersi le dimissioni da parte di Branca, dato che ormai il suo livello di fiducia nei confronti della proprietà appare molto basso. Dall'altro lato una società che nutra il senso del rispetto verso sé stessa, non si capisce quale altro tipo di affronto attenda per metterlo alla porta. Dal confronto ne sarebbe invece emerso un nulla di fatto.

Di contenuto diverso ma dal medesimo risultato il faccia a faccia tra il ds Taibi ed il mister Cevoli, durato diverse ore nell'immediato post-partita. Se si prende gol con tiro telefonato da trenta metri, non è colpa del modulo. Passare al 5-3-2 non risolverebbe la principale mancanza in fase difensiva, cioè il portiere, mentre i lanci lunghi per Sandomenico e Tulissi difficilmente aumenterebbero la pericolosità offensiva. Il tecnico andrà avanti per la propria strada.

Concedendo a Taibi tutte le attenuanti del caso, in merito ad un budget così ristretto da non consentirgli nemmeno di tesserare Licastro o di sostituire Maritato con un centravanti svincolato, bisogna prima svolgere al meglio il proprio mestiere per poi ergersi a critici altrui. Mezavilla e Sciamanna, lasciati andare verso Juve Stabia e Cavese, da soli si sono dimostrati più pericolosi di tutto il centrocampo e tutto l'attacco della Urbs Reggina messi assieme, in termini di gol, conclusioni a rete ed assist. E Mezavilla non è nemmeno titolare fisso, tra le fila delle Vespe prossime ospiti al... "Razza"? O altrove?