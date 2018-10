Urbs Reggina: i convocati di Cevoli per la sfida con la Virtus Francavilla

La Urbs Reggina proverà ad allungare la propria striscia positiva, nell'ottavo turno della Serie C. Sul neutro di Vibo Valentia, alle 14:30 si presenterà la Virtus Francavilla allenata dal reggino Zavettieri. Cevoli non potrà disporre dello squalificato Navas a centrocampo, mentre in difesa risultano indisponibili Curto e Redolfi. Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Confente, Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Conson, Kirwan, Pogliano, Mastrippolito, Seminara, Solini, Zivkov

Centrocampisti: Bonetto, Franchini, Marino, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Emmausso, Sandomenico, Tassi, Tulissi, Ungaro, Viola