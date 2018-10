Urbs Reggina, Praticò: "Fidejussione? Soddisfatto per il ricorso, ma prevale l'amarezza"

Il massimo dirigente della Urbs Reggina, Mimmo Praticò, ha espresso soddisfazione ai microfoni di Reggio Tv per la sentenza di primo grado del Tfn sul caso fidejussione: "L'unico che ci ha creduto in pieno è stato Giuseppe, ha voluto portare avanti questa situazione. Mi fa piacere che anche la squadra inizi a girare. C'è soddisfazione per aver vinto il ricorso, ma l'amarezza la supera di gran lunga. Con Massimo Taibi abbiamo fatto una squadra di prospettiva, passata come al solito in sordina. In questi tre anni si è cresciuti un po' alla volta. Lo stadio? Chiedo scusa ai tifosi e agli sponsor, anche se non abbiamo nessuna colpa".

Dettagli Creato Sabato, 20 Ottobre 2018 18:55