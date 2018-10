Urbs Reggina: la Lega Pro autorizza il trasloco a Vibo fin quando sarà ko il "Granillo"

La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 19 ottobre 2018, ha esaminato l'istanza presentata dalla U.R.B.S. Reggina 1914 S.R.L. in data 15 ottobre 2018, per l'utilizzo dello Stadio Comunale "Luigi Razza" di Vibo Valentia, in luogo dello Stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l'istanza in deroga presentata dalla società U.R.B.S. Reggina 1914 S.R.L. per l'utilizzo dello Stadio Comunale "Luigi Razza" di Vibo Valentia, per la stagione sportiva 2018/2019.