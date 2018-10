Potenza - Urbs Reggina: le dichiarazioni a caldo di Sandomenico e Cevoli

Sandomenico: "Abbiamo sofferto dopo l'espulsione di Navas, che non c'era. Il gol dà morale sia a me personalmente, che a tutta la squadra per il prosieguo del campionato".

Cevoli: "Devo ringraziare i ragazzi. Sul piano dell'atteggiamento, hanno disputato una partita grandissima. C'era molta gente, l'arbitro è stato condizionato. Però i ragazzi non hanno mollato. L'unica cosa negativa è il primo tempo, abbiamo sbagliato molti passaggi semplici. Con un po' di fortuna, potevamo vincere. Al di là del punto, è una partita che ci dà parecchio in termini di maturità".