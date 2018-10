Questione stadio: "Granillo" pronto non prima di novembre

Calende greche. L'aggiornamento circa le condizioni dello stadio "Oreste Granillo" è sulla scia dei precedenti. I lavori di ribullonatura della tettoia in tribuna, già assegnati, non sono partiti e non partiranno prima di 15 giorni. Si è resa propedeutica una sorta di revisione della copertura, la cui manutenzione era prevista due anni fa ma non era stata effettuata. Tale opera di manutenzione, con annessa verifica dell'effettivo stato di usura di ogni singolo bullone, dovrebbe iniziare in giornata.

Tradotto: se tutto va bene, il "Granillo" riaprirà a novembre. E la Urbs Reggina, nel frattempo, dovrà trovare una soluzione per i prossimi impegni interni con Virtus Francavilla (20 ottobre) e Juve Stabia (27 ottobre). Se invece si dovrà procedere a sostituire uno o più bulloni, sarebbe un'impresa terminare i lavori prima che inizi il girone di ritorno.

p.f.