Urbs Reggina: Viola in panchina contro il Rende, spazio a Tassi

Tour de force per la Urbs Reggina, che lunedì alle 14:30 affronterà il Siracusa sul neutro di Rende. La squadra rimarrà nel capoluogo bruzio, in vista della trasferta di mercoledì alle 20:30 sul campo del Potenza. Mister Cevoli sostituirà il lungodegente Maritato con l'ex ascolano Tassi, come riferimento offensivo centrale nel 4-3-3. Alessio Viola è recuperato ed andrà per la prima volta in panchina. Out gli infortunati Curto e Seminara. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Confente, Vidovsek

Difensori: Ciavattini, Conson, Kirwan, Pogliano, Mastrippolito, Redolfi, Solini, Zivkov

Centrocampisti: Bonetto, Franchini, Marino, Navas, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Emmausso, Sandomenico, Tassi, Tulissi, Ungaro, Viola