Questione stadio: ripresi i lavori, ci si concentra sui tiranti

Lavori sospesi nei giorni feriali, ripresi nel fine settimana. Operai all'opera di sabato mattina presso lo stadio "Oreste Granillo", con attenzione concentrata sullo stato di salute dei tiranti. L'amministrazione comunale ha dovuto rispolverare il progetto iniziale del rifacimento dell'impianto, per capire che tipo di bulloni utilizzare per rimpiazzare quelli vecchi. Motivo per cui, i lavori erano stati congelati seppur per qualche giorno. Resta difficile formulare tempi certi per la riapertura dello stadio.

p.f.