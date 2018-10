Stadio "Granillo": si dilatano i tempi per la riapertura

Una soluzione positiva per i mali che affliggono lo stadio "Oreste Granillo" appare ancora distante. Si è reso necessario rispolverare il progetto iniziale della copertura in tribuna ovest, per capire che tipo di viti o di bulloni posizionare. I lavori sono stati sospesi. Va da sé che la gara tra Urbs Reggina e Siracusa, in programma per sabato 13 ottobre, salvo sorprese non potrà essere disputata nell'impianto di viale Galilei.

p.f.