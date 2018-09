Urbs Reggina, Cevoli: "Bisogna stare vicino a questi ragazzi"

Roberto Cevoli non trova giustificazioni alla netta sconfitta della Urbs Reggina, sul neutro di Vibo contro il Monopoli: "Ad oggi il Monopoli ci è superiore. Nel secondo tempo abbiamo subito un po' troppo, prendendo due goal evitabili e facili. È una squadra che ha bisogno di prendere coraggio. Abbiamo difficoltà nell'avere lucidità. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari. Ma nelle difficoltà, questa squadra si impaurisce anziché trovare coraggio. Quando si fanno questi secondi tempi, non si può pensare che la gente non fischi. Bisogna stare vicino a questi ragazzi, i fischi me li prendo io. Le ingenuità ti costano le partite e ti penalizzano molto".

