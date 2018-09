Urbs Reggina, irrisolta la grana fidejussione. Si attende l'ufficialità

Se il pugno del "Granillo" chiuso è di quelli che fanno male, adesso potrebbe arrivare quello del ko. La Figc, o in alternativa la Lega Pro, dovrebbe emanare a breve un comunicato con l'elenco dei club che non ce l'hanno fatta a rimediare al guaio fidejussione. Chi si era affidato alla Finworld, società poi esclusa da quelle in regola, aveva tempo fino ad oggi, venerdì 28 settembre, per presentarne una nuova.

Sarebbero cinque i club che non ce l'hanno fatta in Serie C. Tra questi, figurerebbe la Urbs Reggina. La sanzione già preannunciata ufficialmente dal commissario Fabbricini è di 8 punti di handicap, più 350.000 euro di multa. Probabile venga presentato un pleonastico ricorso.

p.f.