Zimbalatti: "Lavori allo stadio con i fondi del settore". Caracciolo: "Mortificata una città"

Qualche dettaglio in più. Il dottore Nino Zimbalatti, assessore alla municipalità del Comune di Reggio Calabria, è intervenuto a Radio Reggio Più per fare il punto sullo stadio "Granillo": "L'effettuazione della gara di coppa con la Vibonese, non aveva evidenziato le criticità. Una tribuna non può essere pericolante oggi e non 10 giorni fa, i bulloni non possono essersi arrugginiti all'improvviso. L'autorizzazione per la tribuna è fino al 2019. La situazione è incresciosa, non era gradita a nessuno. Credo neanche alla Commissione. Si sono create contingenze, a discapito della possibilità di effettuare questa partita. La stima data dalla società che si sta occupando dei lavori, è di 8-10 giorni. L'ipotesi di giocare a porte chiuse non è stata accettata dalla Commissione".

All'assessore è stato chiesto, all'interno del programma CBasta in onda tutti i giovedì alle 19:00, con quali soldi verranno finanziati i lavori: "Con i fondi del settore. L'impianto è del Comune. Fin quando non ci sarà un bando, soluzione migliore, con una società che andrà a provvedere. Lo stadio può essere utilizzato per concerti, o con destinazione diversa. È la squadra di Reggio, ha diritto a giocare a Reggio, con la relativa copertura finanziaria che deve dare".

La tirata d'orecchie è giunta invece da Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: "Le rassicurazioni di questa amministrazione, lasciano il tempo che trovano. Ha dimostrato di non avere a cuore gli impianti sportivi, lo stadio è il più importante di questi. La figuraccia è a livello nazionale, viene mortificata una città. Ci chiediamo quanto durerà l'indisponibilità dello stadio, voglio tempi certi. Mettere autobus a disposizione dei tifosi mi sembra il minimo, visto il grave nocumento. Se ho ricevuto telefonate dalla Reggina 1914 dopo la proposta? Sinceramente no".