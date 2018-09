Ex Reggina: Mezavilla protagonista nel turno infrasettimanale della Serie C

Si è giocato il terzo turno del girone meridionale della Serie C, senza la Urbs Reggina il cui impegno esterno con la Viterbese è stato congelato. Due le compagini a punteggio pieno. Una è il Trapani, che ha strapazzato per 3-0 anche la Sicula Leonzio. L'altra è il Rende corsaro in casa del Monopoli prossimo avversario degli amaranto: Rossini, mezzala trasformato in centravanti dal mister Francesco Modesto, ha garantito l'acuto vincente.

Ha riposato anche la Cavese, nella quale si è distinto Jacopo Sciamanna con due gol nei precedenti due turni. Un altro calciatore "rigettato" dal progetto-Taibi è Adriano Mezavilla, che ha fornito due assist (il primo di tacco) nel 3-0 della Juve Stabia al Potenza. Il brasiliano si era procurato anche un rigore, con annessa espulsione di Di Somma. Il Catanzaro ha vinto 2-0 il derby con la Vibonese. Seconda sconfitta consecutiva per la Casertana, ko a Bisceglie.