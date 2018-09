Questione stadio: aut aut della U.Reggina in vista del match con il Monopoli

In seguito all'incertezza risolta solo in extremis per la disputa della gara interna col Bisceglie, la Urbs Reggina ha messo le mani avanti in vista dell'impegno interno di sabato 29 settembre con il Monopoli. Inviata una richiesta ufficiale all'Assessorato dei Lavori Pubblici, per sapere entro mercoledì se c'è la disponibilità dello stadio "Oreste Granillo". In caso di risposta negativa, si traslocherà altrove.

La riunione della Commissione di Vigilanza è in programma per giovedì, motivo per cui è difficile che entro mercoledì arrivi una risposta positiva con crismi di certezza. Se per il match col Bisceglie abbiamo sempre sottolineato l'assenza di dubbi, stavolta appare molto probabile che quello col Monopoli possa non essere disputato al "Granillo".

p.f.