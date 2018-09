Lega Pro: il 30 settembre le "ripescabili" giocheranno con riserva

Rotti gli indugi. Nel prossimo weekend, le cosiddette ripescabili in Serie B scenderanno in campo per prendere parte con riserva alla Serie C. Lo ha rivelato il presidente della Ternana, Stefano Ranucci, al blog Graffisulpallone.com: "Il 30 settembre dobbiamo giocare per forza, ce lo ha fatto sapere il presidente Gravina. Si va in campo in Serie C nel prossimo weekend, qualora il Tar non si pronunci come dovrebbe il 26 settembre. Ossia, facendoci tornare al Collegio di Garanzia il 28 settembre. Se invece ci manderanno al Tribunale Federale Nazionale, giocheremo il 30 settembre ma con riserva".

