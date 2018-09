Urbs Reggina - Bisceglie, si gioca sotto responsabilità di Falcomatá

di Paolo Ficara - Il parere negativo della Commissione di Vigilanza, maturato nella serata di venerdì, ha indotto il sindaco Falcomatá a firmare per aprire lo stadio "Granillo" in occasione di Urbs Reggina - Bisceglie, sotto la propria responsabilità. L'incontro avrà inizio alle 18:30. Sarà opportuno, per i tifosi, recarsi in anticipo presso l'impianto di viale Galilei per evitare una prevedibile ressa agli ingressi.

Dettagli Creato Sabato, 22 Settembre 2018 11:42