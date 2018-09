Urbs Reggina: a 30 ore dal match col Bisceglie, non c'è lo stadio

La Reggina 1914 comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza non ha ancora rilasciato le autorizzazioni necessarie per la disputa della gara tra Reggina e Bisceglie prevista per sabato 22 settembre alle ore 18.30 allo Stadio "Oreste Granillo". Sarà cura del club dare tempestiva comunicazione una volta ricevute le indicazioni necessarie.

Dettagli Creato Venerdì, 21 Settembre 2018 13:54