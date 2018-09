Urbs Reggina: per la gradinata si attende il parere della Prefettura

Giornata di verifiche all'interno dello stadio "Oreste Granillo", a due giorni dalla prima gara interna di campionato della Urbs Reggina, che sabato ospiterà il Bisceglie. La commissione di vigilanza avrebbe fornito parere favorevole per l'apertura della gradinata. Si attende l'ok definitivo da parte della Prefettura nella giornata di venerdì. Dunque i tagliandi saranno venduti in poco più di 24 ore per il match di sabato. Anche gli abbonati dovranno ritirare la propria tessera, l'incognita sul settore durerà ancora qualche ora.

p.f.