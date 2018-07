Urbs Reggina: seconda parte di ritiro ad Acri, vicino Redolfi, si tenta per Petermann

Dopo il dietro-front per la sede di San Luca, la Urbs Reggina ha individuato in Acri (CS) il posto per svolgere la seconda parte di ritiro, fino all'amichevole con la Salernitana in programma il primo agosto. La comitiva rimarrà a San Gregorio Magno (SA) fino al 23 luglio, poi la struttura campana ospiterà la nazionale femminile del Canada.

Sul fronte mercato, Massimo Taibi sta per assicurarsi Alex Redolfi, difensore centrale classe '94 dell'Atalanta, nella passata stagione alla Juve Stabia. In caso di qualche cessione a centrocampo, oltre a Guido Davì (Feralpi Salò) c'è nel mirino Davide Petermann, reduce dal prestito alla Sicula Leonzio ma di proprietà del Palermo.

p.f.