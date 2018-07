U.Reggina, Martinelli: "Sussi mi ha detto di venire". L'Atalanta "cambia" il portiere

Cambio in porta. Nonostante l'accordo tra Urbs Reggina ed Atalanta, il portiere classe '99 Alessandro Santopadre non si è presentato nel ritiro di San Gregorio Magno. Il club bergamasco si è impegnato a mandare il pari età e ruolo Matevz Vidovsek, reduce da un prestito al Pescara. Al momento rimane in stand-by Mattia Licastro. Fin qua, ha puntato i piedi anche un altro '99: Marco Curto, centrale dell'Empoli Primavera, non ha raggiunto la truppa allenata da Roberto Cevoli.

Chi potrebbe unirsi a breve è Riccardo Martinelli, centrale 27enne, che ha parlato venerdì a Radio Reggio Più: "Andrea Sussi abita davanti casa mia, gli ho parlato di questa trattativa e mi ha detto di venire. Se ne sta occupando il mio agente, ci saremmo dovuti risentire con direttore ed allenatore. So che si sta creando entusiasmo con una buona squadra. Gli sviluppi concreti sono previsti la prossima settimana".

Intanto la società amaranto, al pari di altre otto squadre, si è vista comunicare un dubbio sulla fidejussione. L'istituto con cui è stata stipulata, rientrava tra quelli indicati dalla Banca d'Italia. Successivamente, il Consiglio di Stato lo ha estromesso dall'elenco. Resta da capire se il provvedimento sia retroattivo, in tal caso bisognerà sottoscrivere un'altra fidejussione nei termini che verranno indicati dalla Lega Pro.

p.f.