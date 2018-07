Urbs Reggina, Branca: "Mi auguro che il marchio non sia oggetto di mercimonio"

Il club manager della Urbs Reggina, Giusva Branca, è intervenuto sulla questione marchio ai microfoni di Radio Touring: "Spero che un giorno si possano unificare tutti i marchi esistenti della Reggina. La Urbs è la prosecuzione della Calcio, la Calcio era la prosecuzione della A.S. come la A.S. era la prosecuzione della U.S., con la Dominante nel mezzo. Il marchio lo si dovrebbe prendere una volta per tutte, e non con concessioni di quattro, sei o dieci mesi. Mi auguro che il marchio non sia oggetto di mercimonio, sarebbe vergognoso".

