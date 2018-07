Sant'Agata consegnato a Girella: "Ci auguriamo possa continuare ad ospitare i colori amaranto"

Tempistica rispettata. Con un comunicato diramato tramite il Reggio F.C., altra società di calcio a cinque da lui gestita, Antonio Girella ha annunciato la definizione del proprio ingresso al centro sportivo Sant'Agata, dopo esserselo aggiudicato in affitto assieme al bando. Di seguito, la nota diffusa:

Con la presente, si comunica che nella tarda serata di ieri si sono concluse tutte le operazioni di consegna del Centro Sportivo S.Agata alla nostra società. Il tutto si è svolto nella massima cordialità e spirito di collaborazione tra le parti (noi, curatela e Urbs Reggina). La struttura nei prossimi giorni non potrà essere accessibile al pubblico al fine di poter svolgere tutte le attività necessarie per poterla renderla perfettamente funzionale per la stagione sportiva 2018/2019. Il nostro obiettivo è quello di poter gestire, nell'arco temporale di nostra competenza, nel miglior modo possibile questo importante centro sportivo nell'interesse di tutta la collettività. Ringraziamo tutti i tecnici che hanno collaborato a questo importante obiettivo ed in particolare l'Arch. Adda Giuseppe e il Geom. Martino Giuseppe. Ci auguriamo che il centro sportivo possa continuare ad essere un importante punto di riferimento del mondo calcistico non solo locale e che possa continuare ad ospitare i colori amaranto.