Si è tenuta nella prima mattinata una riunione tra il commissario prefettizio di San Luca, Salvatore Gullì, il presidente dell'Ente Parco Aspromonte, Giuseppe Bombino, il presidente della Urbs Reggina, Demetrio Praticò, ed il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, al fine di definire la presenza della Urbs a San Luca per una parte di ritiro precampionato. Si attende il crisma dell'ufficialità, ma la squadra dovrebbe arrivare il 23 luglio per allenarsi fino al 2 o 3 agosto. Per il pernottamento, è stata individuata una struttura ricettiva nei dintorni di Locri.

Oltre al portiere Mattia Licastro, che dovrebbe raggiungere a breve i vecchi e nuovi compagni, si registra l'assalto a Riccardo Martinelli, centrale mancino classe '91, svincolato dopo la retrocessione in D del Prato.

p.f.