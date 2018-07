La batteria dei centrocampisti della Urbs Reggina si completa con un altro under, dando ormai per assodata la permanenza di Mezavilla. Il ds Massimo Taibi chiuderà entro mercoledì per Mattia Bonetto, mezzala classe '97 di proprietà dell'Inter. Ultima stagione nel Prato, per lui altre esperienze in C tra Reggio Emilia e Renate (ma non con Cevoli allenatore). Calciatore di grande struttura fisica. Sta per essere definita la formula del trasferimento con l'Inter, che lo ha sotto contratto fino al 2019. Intanto la società ha ufficializzato gli arrivi del portiere Confente e del difensore Pogliano, entrambi classe '98, dal Chievo.

p.f.