Reggina: in arrivo Conson, ufficiale l'ingaggio di Kirwan

La Urbs Reggina sta componendo il reparto arretrato, in vista del ritiro che inizierà il 13 luglio a San Gregorio Magno. Il ds Taibi sta stringendo i tempi per Diego Conson, centrale strutturato ed abbastanza rapido che si svincola dalla Sambenedettese, dopo un ottimo campionato. Il classe '90 si è disimpegnato come centrale destro di una difesa a tre, ma non dovrebbe avere problemi nel raprto a quattro.

Intanto il sito ufficiale ha diramato il comunicato circa l'acquisto di Niko Kirwan, che arriva a parametro zero dal Mestre. L'esterno destro classe '95, firma un annuale con opzione per le due stagioni successive.