Urbs Reggina: trovata la struttura per gli allenamenti durante il campionato

Al di là del ponte. Durante la stagione agonistica, dopo il ritiro precampionato, la Urbs Reggina si allenerà sul campo di Ravagnese, che fu il teatro dei successi ottenuti in Serie D dall'Hinterreggio. Ormai raggiunto il gentleman agreement con il Ravagnese 2015, che si era aggiudicato il bando per la concessione della struttura.

La Urbs Reggina si occuperà della manutenzione per tutta la stagione, le chiavi dell'impianto dovrebbero essere consegnate la prossima settimana. C'è infatti necessità immediata di una potatura, per pensare di poter sfruttare il campo sin da agosto. Si trova, per l'appunto, dall'altro lato del ponte Sant'Agata, rispetto all'omonimo centro sportivo. La presenza di una tribuna consentirà al pubblico di seguire tutti gli allenamenti, con maggiore comodità rispetto alla struttura di via delle Industrie.

