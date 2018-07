U.Reggina: ingaggiato l'attaccante esterno Ungaro

La Urbs Reggina 1914 prosegue con l'innesto dei tanti tasselli utili per riempire la rosa, in vista della stagione 2018/19 in Serie C. Giuseppe Ungaro è ufficialmente un nuovo acquisto, con accordo biennale. Cresciuto nell'Atalanta, è rimasto svincolato dopo l'ultima proficua annata nel Renate. Proprio agli ordini di mister Roberto Cevoli, il classe '95 ha collezionato 19 presenze condite da 2 reti. Si tratta di una mezzapunta mancina, che in un 4-3-3 gioca da attaccante esterno destro.

Dettagli Creato Martedì, 03 Luglio 2018 21:41