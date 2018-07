U.Reggina: Taibi chiude per l'attaccante Emmausso, vicino il centrale Pogliano

Sempre molto attivo Massimo Taibi, direttore sportivo dell'Urbs Reggina, vicino a consegnare al tecnico Roberto Cevoli diverse altre pedine dopo gli accordi con i centrocampisti Navas e Salandria e col centrale Ciavattini, adattabile a destra. Tanti i dietrofront o i discorsi congelati: vanno considerati sfumati il terzino sinistro Nicoletti e gli attaccanti esterni Rosafio e Zecca, sostanzialmente per mancato accordo con i ragazzi o i loro procuratori. Frenata sul centrale mancino Carini e sul terzino destro Esposito.

Chi invece sta per mettere nero su bianco è Michele Emmausso, classe '97, attaccante esterno di proprietà del Genoa ma nell'ultima stagione al Siena. Dal Chievo Primavera, oltre al portiere Confente, sta per arrivare anche il centrale Cesare Pogliano, classe '98. Buone possibilità di prendere lo svincolato Giuseppe Ungaro, classica mezzapunta destra che converge sul sinistro per cercare assist o tiro: è uno dei tanti ad aver ben figurato nel Renate di mister Cevoli.

p.f.