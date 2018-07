U.Reggina, Salandria: "Tornato a casa per costruire qualcosa"

Ciccio Salandria è tra i primi acquisti della Urbs Reggina per la nuova stagione, voluto fortemente dal ds Taibi nonchè dal mister Cevoli. Sul sito reggina1914.it sono apparse le prime dichiarazioni del centrocampista, dopo l'ufficializzazione dell'accordo: "Tornare a casa è sempre una esperienza meravigliosa, farlo per costruire qualcosa non ha eguali. Un biennale dalla Reggina è stato un regalo grande per me e io per accettare non ho badato a nulla, mettendo davanti il cuore. Non vedo l'ora di reindossare la mia maglia amaranto, è sempre stata la mia, così come lo è per i tifosi. Abbiamo bisogno della nostra gente; stateci vicino, ci divertiremo".

